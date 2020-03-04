صدام وليس “كورونا” وراء سعال وزير الصناعة الايراني!

2020/03/04 | 16:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة نفت إيران إصابة وزير الصناعة رضا رحماني بفيروس كورونا، بعد انتشار خبر إدخاله إلى العناية المركزة في أحد مشافي طهران لتلقي العلاج.وأكدت دائرة العلاقات العامة في وزارة الصناعة الإيرانية عدم إصابة الوزير رحماني بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن “سبب سعاله هو من أعراض الهجوم الكيميائي الذي تعرض له خلال الحرب […]

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