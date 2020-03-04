كورونا يوقف جميع المراسم والفعاليات الدينية في إقليم كردستان

2020/03/04 | 16:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت حكومة منطقة كردستان في العراق، اليوم الاربعاء، إيقاف جميع المراسم والفعاليات الدينية وغلق دور العبادة بضمنها خطب الجمعة في كافة انحاء الإقليم حت...

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