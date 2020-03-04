لجنة التربية النيابية توصي بتمديد العطلة الربيعية الى موعد جديد حفاظاً على سلامة الطلبة

2020/03/04 | 16:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أوصت لجنة التربية النيابية، الاربعاء (4 اذار 2020)، بتمديد العطلة الربيعية الى موعد جديد حفاظاً على سلامة الطلبة.

وقالت اللجنة في بيان، إنها "اوصت بتمديد العطلة الربيعية وتعطيل الدوام في مدارس العراق كافة".

واشارت اللجنة الى ان "العراق والعالم يمر بمرحلة حرجة نتيجة تداعيات انتشار فايروس (كورونا) وتسجيل اصابات مؤكدة في العراق".

ودعت، "وزارة التربية الى تمديد تعطيل الدوام في المدارس من 7 اذار الى 22 اذار الجاري، لتجنب حدوث عدوى واصابات بين الطلبة"، مشددة على "ضرورة ايجاد الحلول اللازمة لتعويض فترة انقطاع التلاميذ والطلبة عن الدوام".

وكان عضو لجنة الصحة النيابية، النائب جواد الموسوي اقترح، الثلاثاء (03 اذار 2020)، تمديد تعطيل الدوام في المدارس الى الـ 21 من الشهر حالي.

وقال الموسوي في بيان تلقته (بغداد اليوم): "بسبب اكتشاف عدد من الحالات الجديدة المشخصة والمشكوك فيها من فايروس كورونا المستجد في بغداد وعدد من محافظات العراق، اقترح على خلية الازمة ووزارة التربية تمديد العطلة الربيعية للطلبة الى 21 من شهر اذار الحالي".

وأضاف، أن "التمديد يتم لحين السيطرة على هذا المرض وتقيم الوضع واستقراره بعونه تعالى".

وكانت خلية الازمة الحكومية قد قررت، الاربعاء (26 شباط 2020)، تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات التربوية والجامعات حتى السابع من شهر اذار المقبل فيما اصدرت عدة قرارات اخرى على خلفية ظهور فايروس كورونا في البلاد.

وقال رئيس الخلية، ووزير الصحة، جعفر علاوي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تقرر تعطيل الدوام في الجامعات والمؤسسات التربوية ابتداءً من يوم الخميس المصادف 2/27 ولغاية 2020/3/7".

واضاف: "كما تقرر ايضاً غلق المحلات العامة كدور السينما والمقاهي والنوادي والمنتديات الاجتماعية".

واعلن وزير الصحة "صدور قرار كذلك بحظر التجمعات في الأماكن العامة وتوجيه مؤسسات الدولة بتقليل الاختلاط".

وتابع ان الخلية قررت كذلك "منع دخول الوافدين من البحرين والكويت".

وكانت وزارة النقل العراقية أوضحت، الثلاثاء (25 شباط 2020)، سبب استمرار هبوط الطائرات القادمة من إيران، في مطارات العراق، رغم قرار منع الوافدين الإيرانيين من الدخول إلى العراق، بسبب تفشي فايروس كورونا في بلدهم

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل، سالم موسى، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "استجابة لمقررات اللجنة المشكلة في مجلس الوزراء قررت وزارة النقل إيقاف الرحلات الى إيران"، مبيناً أن "الطائرات العراقية تغادر العراق فارغة لإعادة الدبلوماسيين العراقيين والمقيمين في إيران وهذا الأمر طبيعي".

وكان العراق قد أصدر قراراً بمنع دخول الوافدين الإيرانيين بسبب فايروس كورونا، واستثنى الدبلوماسيين والرحلات الرسمية.

وكانت أول حالة إصابة بفايروس كورونا في العراق، قد ظهرت، الاثنين (24 شباط 2020)، في محافظة النجف، بعد تسجيلها على طالب إيراني يدرس في الحوزة الدينية بالمدينة القديمة داخل المحافظة.

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