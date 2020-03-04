2020/03/04 | 16:56 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نهاية المباراة: اربيل 2 x الصناعات الكهربائية 3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نهاية المباراة: اربيل 2 x الصناعات الكهربائية 3) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نهاية المباراة: اربيل 2 x الصناعات الكهربائية 3) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).