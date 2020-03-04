جنوب الموصل.. الاستخبارات العسكرية تقبض على ارهابي

2020/03/04 | 16:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد افادت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأربعاء، بإلقاء القبض على إرهابي جنوب مدينة الموصل.وذكرت المديرية في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان “مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٧٥ (قيادة عمليات نينوى)، ألقت القبض على أحد الارهابيين في قرية السلام جنوب الموصل”.وأضاف البيان، أن “الملقى […]

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