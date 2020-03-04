توصية نيابية إلى وزارة التربية لتمديد العطلة الربيعية للمدارس للوقاية من “كورونا”

2020/03/04 | 16:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أوصت لجنة التربية النيابية، اليوم الاربعاء، بتمديد العطلة الربيعية الى موعد جديد حفاظاً على سلامة الطلبة.وقالت اللجنة في بيان تلقته “العهد نيوز” إنها “أوصت بتمديد العطلة الربيعية وتعطيل الدوام في مدارس العراق كافة”.وأشارت اللجنة الى ان “العراق والعالم يمر بمرحلة حرجة نتيجة تداعيات انتشار فايروس (كورونا) وتسجيل اصابات مؤكدة في […]

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