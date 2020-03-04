جندي بريطاني ينتحر بعد مقتل 9 من أصدقائه في العراق

2020/03/04 | 17:01 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأقدم جندي سابق بالجيش البريطاني على الانتحار، بعد إصابته بصدمة نفسية إثر فقدان تسعة من أصدقائه إبان غزو العراق قبل سنواتوأصيب "لانس شينجلر" (34 عامًا) ، باضطراب ما بعد الصدمة منذ مغادرته الجيش في عام 2008.وتوفي الجندي السابق بعد وقت قصير من نقله إلى المستشفى، إثر العثور عليه منهارًا داخل منزله بمدينة "برمنجهام" .وخدم "شينجلر" في العراق بين عامي 2003 و 2008 في صفوف الكتيبة الرابعة.لكن حالته تدهورت للغاية، بعد أن قتل تسعة من أصدقائه في هذا البلد، ومشاركته في تشييعهم.ويقول صديقه "ليين بول"، "عندما غادر الجيش وجد صعوبة في التأقلم في بعض الأحيان، ولم يتلق الدعم الذي ينبغي أن يحصل عليه من مختلف الجماعات والمنظمات ".وفيما أشاد صديقه بشخصيته "اللطيفة"، أشار إلى أنه "سيتم إجراء تحقيق حول ملابسات انتحاره لكن العائلة تشعر أنه تعرض للخذلان".

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