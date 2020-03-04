نجم يوفنتوس الإيطالي يتحدث عن مهند علي “ميمي” (فيديو)

2020/03/04 | 17:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: ذكر مدافع نادي الدحيل القطري ويوفنتوس الايطالي، المغربي الدولي مهدي بنعطية ان لدى المهاجم العراقي الشاب مهند علي “ميمي”.جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية على قناة الكاس القطرية الرياضية.

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