بالفيديو.. دمار مطار جون سي تاون في ولاية تينسي بسبب اعصار هائل

2020/03/04 | 17:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: ضرب إعصار مدمر ناجم مقاطعة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية؛ أمس الثلاثاء، ما أدى الى مقتل خمسة أشخاص وتدمير العديد من المنازل.وقالت إدارة الإطفاء في ناشفيل، بحسب تقارير صحفية، إنها كانت تستجيب لتقارير من حوالي 40 هيكل انهار في جميع أنحاء المدينة، وقالت الشرطة المحلية إنها مستمرة في البحث عن المزيد من […]

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