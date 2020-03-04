واشنطن تقدم تمويلا للعراق ودول أخرى لمواجهة فيروس كورونا

2020/03/04 | 17:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السفارة الأميركية في بغداد الأربعاء أن العراق و25 دولة أخرى ستتلقى تمويلا بمبلغ 37 مليون دولار من "صندوق الاحتياطي للطوارئ الخاص بالأمراض المعدية في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USID)" لمساعدة الدول "المتضررة من فيروس (كوفيد -19) المعروف بكورونا المستجد، أو في خطر كبير من انتشاره".

وقالت السفارة إن هذه الأموال هي الدفعة الأولى من مبلغ 100 مليون دولار تعهدت بها الحكومة الأميركية لمساعدة الدول "ذات الأولوية العالية" على مواجهة "فيروس كورونا".

وستقدم الحكومة الأميركية هذه الأموال إلى "منظمة الصحة العالمية أو البرامج التي يقودها الشركاء المنفذون للوكالة الأميركية للتنمية الدولية"، ودعت الوكالة "الجهات المانحة الأخرى إلى المساهمة في الجهود المبذولة لمكافحة فيروس COVID-19" لأن "تهديد الأمراض المعدية في أي مكان يمكن أن يشكل تهديدا في كل مكان".

وقالت الوكالة إن "الأموال سوف تساعد البلدان النامية المتأثرة أو المعرضة للخطر في إعداد مختبراتها للاختبار على نطاق واسع لـ COVID-19 وتنفيذ خطة طوارئ للصحة العامة لنقاط الدخول وتنشيط اكتشاف الحالات والمراقبة القائمة على الأحداث للأمراض المشابهة للأنفلونزا، وتدريب فرق الاستجابة السريعة وتجهيزها، والتحقيق في الحالات وتعقب اتصالات الأشخاص المصابين".

وستشمل المنحة بالإضافة إلى العراق كلا من، أفغانستان، وجمهوريات أنغولا وإندونيسيا وكازاخستان وكينيا وجنوب إفريقيا وطاجيكستان والفلبين وتركمانستان وأوزبكستان وزامبيا وزيمبابوي وبنغلاديش وبورما ومملكة كمبوديا، وأثيوبيا وقيرغيزستان وجمهورية لاو ومنغوليا والنيبال ونيجيريا وباكستان وتايلاند وفيتنام.

وأبلغت السلطات الصحية النيجيرية، قبل أيام، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في صحراء إفريقيا، ما زاد المخاوف من انتشاره في قارة تضم أضعف أنظمة الرعاية الصحية في العالم.

وقد اتخذت بلدان إفريقية عديدة في الأسابيع الأخيرة، إجراءات احترازية، استعدادا لانتشار الفيروس، فقررت المحكمة العليا في كينيا تعليق الرحلات الجوية من الصين، كما قررت أوغندا نشر المزيد من العاملين في مجال الصحة ومعدات الفحص في جميع نقاطها الحدودية.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى 93108 بينها 3201 وفاة في 81 بلدا بحسب حصيلة وضعتها فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية.

وسجلت 388 إصابة جديدة و46 وفاة منذ الحصيلة الأخيرة التي نشرت الثلاثاء.

والدول الأكثر تأثرا بالفيروس بعد الصين، هي كوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران واليابان ومنذ الثلاثاء، سجلت الصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وفيات جديدة، في حين أعلن العراق أول وفاة جراء الفيروس، وسجلت الأرجنتين وتشيلي وجبل طارق وبولندا أولى الحالات لديها.

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