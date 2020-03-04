2020/03/04 | 17:06 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..



طالب زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي، الأربعاء، جميع الاطراف السياسية بحلول تضامنية تخرج البلاد من ازم...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مبادرة لحل الأزمة السياسية: حكومة مصغرة برئاسة مستقلة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مبادرة لحل الأزمة السياسية: حكومة مصغرة برئاسة مستقلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).