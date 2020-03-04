مبادرة لحل الأزمة السياسية: حكومة مصغرة برئاسة مستقلة


مبادرة لحل الأزمة السياسية: حكومة مصغرة برئاسة مستقلة
2020/03/04 | 17:06 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

سومر نيوز: بغداد..

طالب زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي، الأربعاء، جميع الاطراف السياسية بحلول تضامنية تخرج البلاد من ازم...

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