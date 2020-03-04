2020/03/04 | 17:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أفادت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، بمقتل مهاجر وإصابة آخرين جراء إطلاق الشرطة وحرس الحدود اليوناني النار عليهم.وقال مسؤولون بولاية أدرنة التركية، إن “مهاجراً غير نظامي قتل وأصيب خمسة آخرون، جراء إطلاق الشرطة وحرس الحدود اليوناني الرصاص الحي والبلاستيكي وقنابل الصوت والغاز على مهاجرين، كانوا في طريقهم إلى أوروبا”، فيما نفت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إطلاق نار بين الحدود اليونانية التركية تودي بحياة مهاجر وإصابة آخر) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إطلاق نار بين الحدود اليونانية التركية تودي بحياة مهاجر وإصابة آخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).