2020/03/04 | 17:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع تؤكد على تعديل التعليمات الخاصة بالتوسع للمبالغ التي تدفع للمرضى المشتركين بصندوق الضمان الصحي للوزارة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/04 | 17:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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