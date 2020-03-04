لجنة التربية توصي بتمديد العطلة الربيعية حفاظا على سلامة الطلبة

2020/03/04 | 17:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوصت لجنة التربية النيابية، اليوم الأربعاء، وزارة التربية بتمديد العطلة الربيعية وتعطيل الدوام في مدارس العراق كافة

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