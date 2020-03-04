2020/03/04 | 17:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الوهّاب الملوّح: الكتابة هي محو البياض وبياض المحو – خالد ديريك الترجمة إمتطاء خيول غير مروّضة منذ الصغر، حازت السينما على مكانة عالية من بين اهتماماته إضافة إلى نشأته في بيئة دينية صوفية تقوم على الإنشاد الديني، شكلا معًا (البيئة الصوفية والسينما) اللبنة الأولى لتكوينه الأدبي، هنا كانت نقطة الانطلاق لشق طريقه نحو عالم […]

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