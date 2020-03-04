2020/03/04 | 17:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الروايات والأنبياء آدم وحواء – نعيم عبد مهلهل (1) (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ) صدق الله العظيم أول رواية تؤرخ للخليقة وكانت خارج النطاق الأرضي هو اللحظة التي تم فيها الاعلان عن خلق آدم وحواء ، فنشعر بثقة تلك الرؤية أن الرواية ترتهن بخلق ولا ترتهن بولادة […]

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