2020/03/04 | 17:23 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أكد رئيس كتلة "الوطن اولا" النيابية محمد اقبال الصيدلي، الاربعاء (4 اذار 2020)،&nb...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
رئيس كتلة تحالف "الوطن اولاً": تقرير بلاسخارت اكد غياب الدولة وسط صراعات السلطة والنفوذ) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بغداد
أكد رئيس كتلة "الوطن اولا" النيابية محمد اقبال الصيدلي، الاربعاء (4 اذار 2020)،&nb...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
رئيس كتلة تحالف "الوطن اولاً": تقرير بلاسخارت اكد غياب الدولة وسط صراعات السلطة والنفوذ) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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