لا ليغا تتلقى شكوى بسبب سارابيا مساعد مدرب برشلونة

2020/03/04 | 17:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

كشفت صحيفة آس الإسبانية أن أندية الدوري الإسباني، (لا ليغا)، قد تواصلت مع رابطة الليغا من أجل منع تكرار ما حدث مع تسريب لقطات انفعال إدير سارابيا مساعد المدير الفني لفريق برشلونة، كيكي سيتيين، وترجمة ما قاله.

وكانت قناة موفيستار الإسبانية قد نشرت مقاطع فيديو تُظهر انفعالات وتوجيهات سارابيا مساعد سيتيين للاعبي البرسا خلال موقعة الكلاسيكو ضد ريال مدريد على ملعب سانتياجو بيرنابيو، والتي تسببت في أزمة كبيرة داخل النادي الكتلوني.

سارابيا كان منفعلاً للغاية على عدد من لاعبي برشلونة مثل أنطوان جريزمان، نيلسون سيميدو وحتى ليونيل ميسي بسبب إهدار الفرص، وأيضاً تراجع الخط الدفاعي للبلوجرانا بصورة تخلق التفوق للميرينجي.

إذاعة كادينا كوبي الإسبانية كانت قد ادعت أن حديثاً ساخناً دار بين ميسي وسارابيا بسبب مقاطع الفيديو هذه، ويرى لاعبو برشلونة أن سارابيا ليس الشخص المناسب لتوجيه اللاعبين من على الدكة.

ولتفادي مثل هذا السيناريو في الأندية الأخرى، طالبت أندية الدوري الإسباني، رابطة الليغا بالتدخل لمنع تكرار هذا الفعل، حيث اتفقت الأندية خلال اجتماع لا ليغا في مدريد على رفض تسريب مقاطع الفيديو التي تُظهر النقاشات بين الرياضيين خلال المباريات، وطلبت الرابطة من الأندية التواصل معها كلما حدث شيء من هذا القبيل.

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