شرطة النجف تعلن غلق كافة القاعات والمسابح والمقاهي بالمحافظة

2020/03/04 | 17:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف، اليوم الاربعاء، تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين بشأن الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وذكرت المديرية في بيان تلقت”العهد نيوز” ، أن “قائد الشرطة أمر الأجهزة الأمنية بغلق جميع المسابح وقاعات المناسبات والكافيهات ومنع التجمعات البشرية تنفيذا لتوصيات خلية الازمة والتعليمات التي تؤكد على ضمان الأمن […]

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