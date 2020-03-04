لجنة حقوق الانسان النيابية تحذر من تفشي فايروس كورونا

2020/03/04 | 17:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد حذرت لجنة حقوق الانسان النيابية، اليوم الاربعاء، من تفشي فايروس كورونا بسبب التهاون الحكومي، مؤكدة أن الحدود ما زالت مفتوحة مع ايران.ووجه رئيس لجنة حقوق الانسان النائب أرشد الصالحي في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه ، “انتقادا شديدا لتفشي وباء كورونا في العراق بسبب تهاون الحكومة وعدم تعاملها بالمستوى المطلوب […]

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