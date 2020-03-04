زكريا الاسماعيلي: اجريت جراحة ناجحة في قطر

2020/03/04 | 17:32 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

احرى لاعب نادي النفط زكريا الاسماعيلي جراحة ناجحة في الكاحل.

وخضع المغربي زكريا الإسماعيلي المحترف في نادي نفط الوسط إلى تدخل جراحي بدولة قطر على مستوى الكاحل بعد تعرضه للإصابة في الجولة الأولى من الدوري.

وقال الإسماعيلي في تصريح صحفي "خضعت لتدخل جراحي وبفضل الله تمت العملية بنجاح وأحتاج إلى فترة استشفاء ومن بعدها التفكير في العودة إلى التدريبات، لأن الإصابة قوية".

وبين "الإصابة حدثت في المباراة الأولى من الدوري وأثناء تسجيلي لهدف في مرمى أمانة بغداد، وأشكر إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين الذين تواصلوا معي".

وتمنى الإسماعيلي لنفط الوسط أن يستعيد الانتصارات في الدوري، وأن يكون من الفرق المنافسة على اللقب هذا الموسم.

يشار إلى أن اللاعب المغربي التحق بنفط الوسط في فترة الانتقالات الشتوية بالموسم الماضي وجددت الإدارة التعاقد معه لموسم جديد قبل أن يتعرض للإصابة.

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