بالوثيقة.. التربية النيابية توصي بتمديد تعطيل الدوام في المدارس

2020/03/04 | 17:32 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأوصت لجنة التربية النيابية، اليوم الأربعاء ، بتمديد تعطيل الدوام في المدارس، بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.وبحسب وثيقة حصلت "كلكامش برس" على نسخة منها، فان لجنة التربية النيابية قدمت توصية الى وزارة التربية، مفادها تمديد تعطيل الدوام الرسمي في مدارس العراق الى 22 من شهر آذار الجاري، بدلاً من 7 منه، لتجنب انتشار عدوى فيروس كورونا بين التلاميذ والطلبة.

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