بالصور.. فرق صحية تجري فحص كورونا في شوارع السليمانية

2020/03/04 | 17:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نشرت مديرية صحة السليمانية يوم الأربعاء فرق صحية لإجراء فحوصات سريعة للمواطنين في المجمعات السكنية داخل المدينة.

وأفاد مراسل شفق نيوز، بأن فرق الصحة تتولى فحص المواطنين عند دخولهم وخروجهم من المجمعات السكنية كأحد الطرق للوقاية من الفيروس.

ودعت مديرية الصحة، سكان المدينة، إلى التبلیغ عن کل مواطن کان خارج الإقلیم ولم یبلغ الجهات المعنیة عند عودته للإقليم، فيما تم تخصیص رقم هاتف خاص للإبلاغ عنهم.

وسجلت السليمانية 5 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لأشخاص قدموا من إيران، ضمن 32 حالة تم تسجيلها في أرجاء العراق.

واتخذت حكومة إقليم كوردستان جملة إجراءات للحد من تفشي الفيروس بينها تعليق دوام المدارس والجامعات وإغلاق أماكن التجمعات العامة وحظر إقامة الشعائر الدينية في المساجد والكنائس والمعابد.

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