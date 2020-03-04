لا ليغا تتلقى شكوى بسبب سارابيا مساعد مدرب برشلونة

2020/03/04 | 17:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة كشفت صحيفة آس الإسبانية أن أندية الدوري الإسباني، (لا ليغا)، قد تواصلت مع رابطة الليغا من أجل منع تكرار ما حدث مع تسريب لقطات انفعال إدير سارابيا مساعد المدير الفني لفريق برشلونة، كيكي سيتيين، وترجمة ما قاله.وكانت قناة موفيستار الإسبانية قد نشرت مقاطع فيديو تُظهر انفعالات وتوجيهات سارابيا مساعد سيتيين […]

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