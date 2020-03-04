إجتماع طارئ لخلية الازمة مع التربية والتعليم وأنباء عن تمديد العطلة الربيعية

2020/03/04 | 17:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]تجتمع خلية الأزمة المشكلة بالرقم الديواني [55] لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مع وزارتي التربية والتعليم من أجل مناقشة تمديد العطلة الربيعية بعد تسجيل العراق 30 إصابة بفيروس كورونا وحجر العشرات في عدد من المحافظات.

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