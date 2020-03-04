الداخلية توجه بحسم ملف التحويل المدني لحاملي الشهادات من المنتسبين

2020/03/04 | 17:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] وجه وزير الداخلية ياسين الياسري بتشكيل لجنة لحسم ملف تحويل المنتسبين العسكريين من حملة الشهادات إلى الملاك المدني استجابة لطلباتهم وتحويلهم إلى الملاك المدني في داخل الوزارة أو النقل إلى وزارات أخرى.

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