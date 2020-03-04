النجف.. “كورونا” يعطل دوام التربية ويؤجل جميع الدعاوى في محكمة الاستئناف

2020/03/04 | 17:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وجهت مديرية تربية محافظة النجف بتعطيل الدوام الرسمي لكافة الموظفين عدا المدير العام، فيما تم تأجيل الدعاوى في محكمة استئناف النجف لمدة 20 يوما، وذلك ضمن الاجراءات الوقائية لمنع انتشار كورونا.واظهرت وثيقة اطعلت عليها “يس عراق”، توجيه مديرية تربية النجف بتعطيل الدوام لكافة الموظفين ماعدا المدير العام فضلا عن نقل معاملات […]

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