2020/03/04 | 17:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القانونيـة النيابية تلمح الى امكانية تمديد فترة اختيار رئيس الحكومة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/04 | 17:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القانونيـة النيابية تلمح الى امكانية تمديد فترة اختيار رئيس الحكومة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القانونيـة النيابية تلمح الى امكانية تمديد فترة اختيار رئيس الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).