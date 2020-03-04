2020/03/04 | 17:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلف أبواب آذار المشاكس – عبير حامد صليبي وراء كل باب قصص تتوارى لايدركها من يراها من بعيد ابواب عتيقة او حديثة فأنه في داخلها قصص تختلف بين بيت وبيت مجاور له..هناك حياة تبدأ خلف الابواب الموصودة وحياة تنتهي خلف اخرى طموح يضيئ في وقت متأخر من ساعات الليل ودموع تنهمر في نافدة اخرى […]

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