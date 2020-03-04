2020/03/04 | 17:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان ومسؤولية إنهاء أزمة الحكومة – فرهاد علاء الدين قبيل ساعات من انتهاء المدة الدستورية للمكلف بتشكيل الحكومة أعلن محمد توفيق علاوي انسحابه من إكمال مهمته، عبر رسالة متلفزة خاطب فيها رئيس الجمهورية بقوله “اسمح لي ان أرفع لمقام فخامتكم اعتذاري عن التكليف راجياً تفضلكم بقبولها”.مقدما اعتذاره للشعب العراقي لعدم تمكنه من إنجاز ما […]

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