2020/03/04 | 17:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فايروس كورونا يصيب الإقتصاد العراقي – كوفند شيرواني يعيش العالم بأكمله حالة تتراوح بين الرعب والقلق والتوجس منذ تفشي فيروس كورونا في الصين في شهر كانون الاول من العام الفائت 2019.ومبعث القلق هو سرعة تفشي وانتشار الفيروس وعبوره أسوار الصين الى دول وبلدان تبعد عنه آلاف الكيلومترات، يضاف إلى ذلك الغموض والتعقيد في تكوين […]

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