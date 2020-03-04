محافظ النجف يعلن تقليص الدوام الرسمي بالمحافظة بعد ارتفاع عدد المصابين بكورونا

2020/03/04 | 17:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة كشف محافظ وكالة هاشم الكرعاوي، اليوم الاربعاء، أخر إحصائية لأعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في المحافظة.وقال الكرعاوي في حديث لقناة “العهد” وتابعته وكالة “العهد نيوز” إنه ” 3 أشخاص فقط تم اصابتهم بفايروس كورونا في المحافظة، “مؤكدا ” اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفايروس وتم تشكيل خلية ازمة بالمحافظة “.واضاف […]

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