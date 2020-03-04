ممثل السيستاني يعلن عن توجه لدى المرجعية لمواجهة خطر كورونا

2020/03/04 | 17:54 - المصدر: بغداد اليوم

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ممثل السيستاني يتحدث عن توجه لدى المرجعية لمواجهة خطر كورونا

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بغداد اليوم - بغداد

حذرت لجنة حقوق الانسان النيابية، الاربعاء (4 اذار 2020)، من تفشي فايروس كورونا بسبب التهاون الحكومي، مؤكدة أن الحدود ما زالت مفتوحة مع ايران.

ووجه رئيس لجنة حقوق الانسان النائب أرشد الصالحي في بيان، "انتقادا ش

بغداد اليوم - بغداد

أوصت لجنة التربية النيابية، الاربعاء (4 اذار 2020)، بتمديد العطلة الربيعية الى موعد جديد حفاظاً على سلامة الطلبة.

وقالت اللجنة في بيان، إنها "اوصت بتمديد العطلة الربيعية وتعطيل الدوام في مدارس العراق كافة".

واشا

بغداد اليوم- بغداد

وجه محافظ بغداد محمد جابر العطا، الاربعاء (04 آذار 2020)، نداءً إلى المواطنين في العاصمة دعاهم فيها الى الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الوقائية، والتقليل من التجمعات والازدحامات البشرية واستخدام المعقمات فضلا عن توجيه العوا

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