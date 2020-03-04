كتلة سائرون تقترح تمديد العطلة الربيعية حتى نهاية اذار وتطالب بإجراءات محددة لمواجهة خطر كورونا

2020/03/04 | 17:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اقترحت كتلة سائرون النيابية، الاربعاء (04 آذار 2020)، تمديد العطلة الربيعية حتى نهاية اذار الجاري، فيما طالبت بإجراءات محددة لمواجهة خطر فايروس كورونا.

وقالت الكتلة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بالنظر لما تمر به اغلب دول العالم من انتشار فايروس كورونا وما خلفه من الاف المصابين وبعد تأكد وصوله الى عدد من المدن العراقية ولغرض الوقوف على مجريات الواقع فيما يخص هذا الفايروس القاتل اجتمعت الكتلة النيابية لتحالف سائرون مع عدد من اعضاء لجنتي الصحة والتربية".

واضاف البيان :"بعد الاستماع الى وجهات نظرهم ومناقشة الموضوع من كافة الجوانب نرى ان تأجيل الدوام في المدارس والمعاهد والجامعات الى نهاية شهر اذار الحالي ضرورة مهمة من اجل الحفاظ على ارواح التلاميذ والطلبة والحيلولة دون انتشاره".

ودعت الكتلة بحسب البيان "الجهات المعنية بالقيام ببعض الخطوات المناسبة ومنها تشديد الاجراءات في المطارات والمنافذ الحدودية وان تستنفر كافة امكانياتها والتهيؤ لأي امر طارئ والعمل على توفير الحلول الممكنة لمعالجة ما قد يحصل في قادم الايام ونأمل من جميع المواطنين الالتزام بالتوجيهات الصحية والتعاون التام مع الجهات المعنية حفاظا على ارواح المواطنين".

بغداد اليوم- بغداد

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وقال عليوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "هناك سيناريوهات مط

بغداد اليوم - بغداد

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بغداد اليوم- خاص

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وقال العيساوي، في حديث لـ (بغد

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