بالصور.. جمهور نادي اربيل يهاجم على حكام مباراة فريقه مع الصناعات ضمن الدوري المحلي

2020/03/04 | 17:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أفاد مصدر رياضي، الاربعاء (04 آذار 2020)، بأن جمهور نادي اربيل الرياضي يهاجم حكام مباراة فريقه مع الصناعات ضمن بطولة الدوري المحلي.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "جمهور نادي اربيل الرياضي اعتدى على حكام فريقه مع الصناعات ضمن بطولة الدوري المحلي لكرة القدم والتي، اقيمت على ملعب فرانسو حريري، في اربيل ".

واضاف أن "الجمهور اعتدى ايضا على كادر قناة العراقية، اثناء البث المباشر".

وانتهت المباراة لصالح نادي الصناعات بعد تغلبه على نادي اربيل بثلاثة اهداف مقابل هدفين.

بغداد اليوم- متابعة

كشفت صحيفة آس الإسبانية أن أندية الدوري الإسباني، (لا ليغا)، قد تواصلت مع رابطة الليغا من أجل منع تكرار ما حدث مع تسريب لقطات انفعال إدير سارابيا مساعد المدير الفني لفريق برشلونة، كيكي سيتيين، وترجمة ما قاله.

وكانت قناة موفي

بغداد اليوم-بغداد

كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، الأربعاء (4 آذار 2020)، عن موعد انتهاء مهمة المكلف بإدارة الكرة العراقية احمد عباس.

وذكر الاتحاد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "يوم الجمعة المصادف 6 اذار 2020 ستقوم لجنة من الاتحاد الدولي

بغداد اليوم- بغداد

كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، الاربعاء ( 4 آذار 2020)، عن استفسار الاتحاد الدولي ’’فيفا’’ حول تداعيات فيروس ’’كورونا’’ في العراق.

وذكر الاتحاد العراقي باللعبة في بيان تلقته (ب

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