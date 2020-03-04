بوغبا يقترب من العودة ليونايتد

2020/03/04 | 18:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن الموعد المحتمل لعودة بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد، بعد شفائه من الإصابة.

وغاب بوجبا عن معظم مباريات مانشستر يونايتد في النصف الأول من الموسم، لمعاناته من إصابة في إصبع القدم، تعرض لها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، واستغرق أكثر من 3 أشهر للتعافي منها.

وعقب عودته ومشاركته في مباراتين أمام واتفورد ونيوكاسل، تعرض لإصابة جديدة على مستوى الكاحل في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أبعدته أكثر من شهرين.

وبحسب شبكة "ESPN" الأمريكية، فإن بوجبا قد يعود للمشاركة في تدريبات مانشستر يونايتد هذا الأسبوع، بعد تأكيد الأطباء على شفائه من إصابة الكاحل.

وأشار التقرير إلى أن بوجبا قد يكون متواجدًا في تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة لاسك النمساوي، يوم 12 مارس/ آذار المقبل، في ثمن نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

وشارك بوجبا في 8 مباريات فقط هذا الموسم بجميع المسابقات، حيث صنع هدفين، ولم يسجل أي هدف.

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