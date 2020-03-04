تأجيل مباراة انتر ميلان ونابولي 

2020/03/04 | 18:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن الاتحاد الإيطالي، اليوم الأربعاء، تأجيل مباراة نابولي وإنتر ميلان، في إياب الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا، التي كان مقرر إقامتها غدًا الخميس، بملعب سان باولو.

وذكر موقع "توتو ميركاتو"، أن مارك فالنتيني، محافظ إقليم كامبانيا، اتخذ قرارًا صباح اليوم بإلغاء المباراة، التي كان مقررًا لها غدًا الخميس، بملعب سان باولو، بسبب الانتشار الواسع لفيروس كورونا.

وكانت مباراة يوفنتوس وميلان، التي كان مقرر إقامتها اليوم الأربعاء في إياب نصف نهائي الكأس، قد ألغيت في الساعات الماضية بسبب الفيروس أيضًا.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين إنتر ميلان ونابولي، التي أقيمت بملعب سان سيرو، قد انتهت لصالح فريق الجنوب بنتيجة (1-0).

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