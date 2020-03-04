الخالدي: الكتل السياسية تسعى لتقاسم الوزارات فيما بينها وتعمل على حماية وزيرها من المحاسبة | فيديو

2020/03/04 | 18:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي عن الفساد المستشري في العراق، وقال الخالدي لبرنامج من بغداد الذي يعرض على شاشة التغيير، أن الكتل السياسية تسعى لتقاسم الوزارات فيما بينها وتعمل على حماية وزيرها من المحاسبة.

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