النجف تكشف الوضع الصحي لملامسي الإيراني سهيل بعد مرور 14 يومًا على اكتشاف اصابته

2020/03/04 | 18:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت صحة النجف، اخراج جميع المحجورين الملامسين للمصاب الايراني الذي شخص كأول اصابة في العراق.وقالت الصحة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، أنه “تم اليوم 4/3/2020 اخراج المحجورين الملامسين للمصاب الايراني سهيل محمد علي والبالغ عددهم 21 طالب من طلبة الحوزة في مدرسة الشعائر الدينية في المدينة القديمة “.وأضاف […]

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