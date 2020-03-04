ممثل الصحة العالمية يصل النجف لمواجهة “كورونا” والمرجعية: لن ندخر جهد

2020/03/04 | 18:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: حذرت ممثلية منظمة الصحة العالمية، اليوم الاربعاء، من ان خطر فيروس كورونا COVID-19 سيستمر فترة اطول من المتوقع لحين حلول فصل الصيف، وفيما أشار الى ان الاجراءات العراقية جيدة، قالت المرجعية الدينية انها مستعدة للمساهمة في توفير أماكن حجر صحي في مدن الزائرين في كربلاء.وذكر ممثل منظمة الصحة العالمية أدهم اسماعيل […]

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