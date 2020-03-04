أول إصابة بفيروس كورونا في مكاتب الاتحاد الأوروبي

2020/03/04 | 18:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة سُجلت، اليوم الأربعاء، أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في مكاتب الاتحاد الأوروبي، بمدينة بروكسل البلجيكية، حسب ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.وأظهرت الفحوصات إصابة موظف في وكالة الدفاع الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي في بروكسل بفيروس كورونا المستجد بعد عودته من مهمة في إيطاليا.وقالت متحدثة باسم السلطات الأوروبية، دانا سبينان: “لدينا تأكيد […]

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