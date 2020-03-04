حظر بيع الأقنعة الطبية الأكثر فعالية ضد الكورونا في التشيك

2020/03/04 | 18:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- وكالات حظرت حكومة التشيك بيع الأقنعة الطبية المصنفة بالرمز “FFP3” لأي شخص، باستثناء مرافق الرعاية الصحية والاجتماعية، وهيئات الصحة العامة، وخدمات الإنقاذ وغيرها من الجهات المختصة.اتخذت الحكومة التشيكية هذه الخطوة لمنع الناس من شراء معدات وأدوات الوقاية بشكل كبير وإفراغها من السوق المحلي، مما يترك الأطباء والعاملين في المجال الصحي بخطر بسبب […]

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