وزير الصحة العراقي يحذر: أعداد المصابين بفيروس كورونا بدأت تتزايد

2020/03/04 | 18:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذر وزير الصحة العراقي جعفر صادق علاوي، من تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، فيما اعلنت الامانة العامة للعتبة الحسينية عزمها فتح اماكن مناسبة للحجر الصحي للمصابين بالفيروس.

وقال علاوي خلال لقائه ممثل المرجعية الدينية عبد المهدي الكربلائي في محافظة كربلاء، إن "هناك تفاوت باعداد المصابين بشكل يومي داخل العراق، فقبل يومين يختلف الوضع الصحي عن اليوم، حيث بدأت الارقام تتزايد في اعداد المصابين بهذا الفيروس، ولابد لنا جميعاً ان نتكاتف من اجل الحد من انتشاره".

واضاف أن "على الاعلام دور مهم خلال هذه المرحلة، وخاصة فيما يخص التوعية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا".

من جهته أعلن الكربلائي، ان "العتبة الحسينية المقدسة ستوفر أماكن مناسبة للحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا المستجد، في احدى مدن الزائرين بكربلاء، اضافة الى توفيرها كافة الخدمات الصحية والوقائية داخل المستشفيات التابعة لها من اجل الحد من انتشار فيروس كورونا".

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