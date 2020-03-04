2020/03/04 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هشام_الملاك الصهيونية في دولة عربية .يهود العراق في أربعينات القرن العشرين .قراءة وتعقيبهشام الملاّك.باحث عراقي مقيم في هولندا.المؤلفة : استر مائير-غلتزنستينعدد الصفحات : 245نُشر باللغة الانجليزية عام 2004الناشر : Routledge Taylor & Francis GroupLondon and New Yorkأنجزت المؤلِفة هذه الدراسة في جامعة تل أبيب كرسالة دكتوراه تحت اشراف البروفيسورة أنيتا شابيرو،......

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