إنتر ميلان يساوم برشلونة في صفقة لاوتارو

2020/03/04 | 18:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين] كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الأربعاء، أن إنتر ميلان وضع عينه على أحد نجوم برشلونة، من أجل التفاوض على ضمه في صفقة لاوتارو مارتينيز

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