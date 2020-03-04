بعد إكمالهم مدة 14 يومًا.. صحة النجف تخلي 21 من الطلبة الملامسين لشخص مصاب بكورونا

2020/03/04 | 18:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلنت مديرية دائرة صحة النجف، اليوم الاربعاء ، اخلاء 21 من الطلبة الملامسين للطالب الإيراني المصاب بفايروس كورونا.وقالت المديرية في بيان تلقته “العهد نيوز”، إنه “تم اليوم 4/3/2020 اخراج المحجورين الملامسين للمصاب الايراني سهيل محمد علي والبالغ عددهم 21 طالبا من طلبة الحوزة في مدرسة الشعائر الدينية في المدينة القديمة”.واضاف […]

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