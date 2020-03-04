خشان: جهل الكتل السياسية في التعامل مع الأزمات قد يؤدي إلى كارثة

2020/03/04 | 18:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد النائب المستقل باسم خشان، انتقاده للأحزاب السياسية التي تسيطر على المناصب المهمة في البلاد

وقال خشان، في تصريح صحفي، إنه بسبب جهل الأحزاب السياسية في التعامل مع الأزمات التي يمر بها البلاد، لا يمكن اجراء انتخابات مبكرة، ولا حتى انتخابات دورية بعد انتهاء عمر الحكومة الحالية، مشيرا الى أن هذه الخطوة قد تعيد العراق الى مرحلة ما قبل مجلس الحكم عام الفين وثلاثة.

وحذر من وقوع حرب أهلية في العراق، وخاصة أن مدن الجنوب، ستكون هي انطلاق شرارة تلك الحرب، مضيفا أن رغم ذلك ا إلا أن لأحزاب لا تبالي بما يجري على الارض.

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