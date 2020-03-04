هيئة النزاهة تضبط حالات هدر للمال العام بمديرية كهرباء محافظة ميسان

2020/03/04 | 18:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت دائرة التحقيقات في الهيئة عن تمكنها من ضبط حالات هدر للمال العام في عقد تجهيز مديرية توزيع كهرباء ميسان بمنظومات إنارة تعمل بالطاقة الشمسية.

وأشارت الدائرة إلى أن الفريق قام بضبط الأوليات الخاصة بعقد ومناقصة تجهيز مديرية كهرباء محافظة ميسان بألف منظومة إنارة متكاملة تعمل بالطاقة الشمسية، مضيفة أن كلفة المشروع الذي يدخل ضمن مشاريع إعمار ميسان بلغت نحو ثلاثة مليار دينار.

وأوضحت أنه تم تنظيم محضر ضبطٍ أصولي بالعملية، وعرضه، على قاضي محكمة تحقيق ميسان المُختصِّة بقضايا النزاهة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

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