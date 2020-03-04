حقوق الإنسان النيابية لخلية الأزمة : نحذر من كارثة وبائية لا يسلم منها أحد

2020/03/04 | 18:55 - المصدر: قناة التغيير

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وجه رئيس لجنة حقوق الانسان النائب أرشد الصالحي انتقادا شديدا للإجراءات الحكومية لمواجهة تفشي وباء كورونا في العراق

وأوضح الصالحي في تصريح، أن الحكومة لم تخصص المبالغ المطلوبة لوزارة الصحة من أجل تأمين آلية التعامل الوباء، مشيرا الى أن الحدود لا زالت مفتوحة مع إيران دون وجود أية ضوابط رصدية تجاه التعامل مع هذا الملف.

وطالب خلية الازمة بالتعاون مع وزارتي العدل والهجرة والمهجرين لغرض البدء بتعقيم السجون ومراكز الاحتجاز ومخيمات النازحين قبل ان يتحول الامر الى كارثة بيئية لا يسلم منها أحد.

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