2020/03/04 | 18:56 - المصدر: بغداد اليوم

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عضو بحقوق الانسان النيابية تطالب بتشكيل لجنة تحقيقية للتاكد من اغلاق المنافذ الحدودية مع ايران

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بغداد اليوم-بغداد

كشفت دائرة صحة محافظة ذي قار، الأربعاء (4 شباط 2020) الموقف من الحالات الخمس المشتبه إصابتها بفايروس كورونا.

وذكرت الدائرة، في بيان، أن نتائج الفحص المختبري اثبتت سلامة الحالات الخمس المشتبه إصابتها بفيروس كورونا".

وكا

بغداد اليوم - كردستان

أوضحت هيأة سياحة اقليم كردستان، الاربعاء، حقيقة منح شركات سياحية تصاريح للدخول الى الإقليم رغم قرارها بإيقاف دخولها.

وأكدت الهيأة في بيان مقتضب، "استمرار توقف دخول المجاميع السياحية إلى الإقليم والى إشعار أخر&quo

بغداد اليوم- النجف

أعلنت مديرية دائرة صحة النجف، الاربعاء (04 آذار 2020)، اخلاء 21 من الطلبة الملامسين للطالب الإيراني المصاب بفايروس كورونا.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم اليوم 4/3/2020 اخراج المحجورين الملامسين للمص

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